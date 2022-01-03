Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi final sınav yerleri açıklandı. 8-9 Ocak 2022 tarihinde gerçekleşecek AÖF 2021-2022 güz yarıyılı dönem sonu sınavlarına ilişkin sınav yeri bilgileri Açıköğretim Fakültesi’nin resmi internet sayfasından öğrenilebilecek…

AÖF tarafından yapılan açıklamada “2021-2022 Güz Yarıyılı Dönem Sonu Sınavlarınıza ait Sınav Giriş Belgesine http://aof.anadolu.edu.tr adresindeki Öğrenci Otomasyonundan erişebilirsiniz.” İfadeleri kullanıldı.

AÖF GÜZ DÖNEMİ SINAV YERİ GİRİŞ BELGESİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN









AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ?

AÖF'de ders geçme notu 35 puandır ve 35 puanın altında kalan her not FF harfi ile gösterilir.

FF olan derslerin mutlaka tekrarının yapılması gerekir. Eğer ders notu 30 puandan fazlaysa, çan eğrisine girerek harf notu alacak ve adayın tüm sınavlarından aldığı genel ortalamaya göre doğrudan ya da koşullu geçmiş olacaktır.

AÖF DERS GEÇME NOTU NASIL HESAPLANIR?

Açıköğretim Fakültesi'nde ders geçme notu hesaplanırken hem vizeden hem de finalden aldığı puanın belirli oranı alınarak hesaplanır. Bunun için vize sınavlarının yüzde 30'u ve final sınavlarının yüzde 70'i geçerli olur.



