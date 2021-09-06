Açık Öğretim Fakültesi’nin yaptığı açıklama ile AÖF kayıt ve kayıt yenileme tarihleri belli oldu. Kayıt ve kayıt yenileme işlemleri, online olarak yapılırken, yeni kayıt yapan öğrencilerden HES kodu istenecek. İşte AÖF kayıt, kayıt yenileme ve 2021-2022 AÖF sınav tarihlerine ilişkin ayrıntılar…

AÖF KAYIT YENİLEME BAŞLADI MI?

Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) kayıt yenileme işlemleri henüz başlamadı. Kurumdan yapılan açıklamaya göre, kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 27 Eylül-8 Ekim tarihleri arasında yapılacak.

Kayıt ve kayıt yenileme işlemleri, 27 Eylül saat 09:00’da başlayacak ve 8 Ekim saat 17:00’de sona erecek.

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

AÖF kayıt yenileme işlemleri aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden Kayıt Otomasyonu bağlantısından e-devlet şifresi ile giriş yapılarak gerçekleştirilecek.

Sisteme giriş yapan öğrenciler, ilgili kayıt türünü seçip açıklamalar doğrultusunda başvuru adımlarını tamamlayarak çevrimiçi başvuru işlemini tamamlayabilecekler. Bunula birlikte, çevrimiçi başvuru işlemlerinde adaydan HES Kodu istenecek.

Kayıt işlemlerinde yüklenen fotoğrafların adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak biçimde, cepheden yüzü açık ve son 6 ay içinde çekilmiş olması gerekmektedir. Açıköğretim Sisteminde kullanılmak üzere yüklenilen fotoğrafın adaya ait olmaması, hatalı ya da geçersiz olması durumunda doğacak olumsuzlukların sorumluluğu ise adaya aittir.

AÖF GÜZ DÖNEMİ ARA SINAVLARI NE ZAMAN?

Kayıt yenileme ve ders seçme işlemlerinin tamamlanmasının ardından başlayacak Güz döneminde ara sınav 27-28 Kasım tarihlerinde, dönem sonu sınavı ise 8-9 Ocak’ta yapılacak.

AÖF YENİKAYITLAR NE ZAMAN?

AÖF, YKS yeni kayıtları 6 Eylül tarihinde başlayacak ve 10 Eylül’de sona erecek.