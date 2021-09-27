AÖF kayıt yenileme işlemleri Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi’nin aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu modülü ile yapılıyor. Hem e-devlet şifresi ile hem de öğrenci şifresi ile sisteme giriş yapan öğrencilerin, AÖF kayıt yenileme ücreti ödenmemesi halinde, yaptığı işlmeler geçerli olmayacak.

AÖF KAYIT YENİLEME BAŞLADI MI?

AÖF kayıt yenileme işlemleri 27 Eylül Pazartesi günü itibariyle başladı. Öğrenciler, 8 Ekim Cuma günü saat 22.00’ye kadar Açıköğretim Fakültesi (AÖF) kayıt yenileme işlemini yapabilecekler.

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

AÖF kayıt yenileme işlemi belirtilen tarihler arasında aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından üzerinden yapılabilecek. E-devlet şifresi veya öğrenci şifresi ile sisteme giriş yapılmasının ardından öğrenciler, ders seçimi yapacak. Ders seçme işleminin ardından bankada ödeme bilgileri oluşacak tüm işlemlerin sonuçlanmasıyla da öğrenciler AÖF kayıt yenileme işlemlerini tamamlamış olacak.

Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecektir.

AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NEREYE ÖDENİR?

AÖF kayıt yenileme ücreti, kredi kartı veya banka kartıyla, Ziraat Bankası ATM’lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından yapılabilecek.

Kayıt yenileme tarihinin son günü olan 08 Ekim 2021 tarihinde Kredi Kartı, İnternet, ATM ve Mobil Bankacılığından saat 22:30’a kadar ödeme yapılabilecek.

Öğrenciler yaptıkları ödemenin, 2021-2022 Öğretim Yılı Güz Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemesine ait olup olmadığını mutlaka kontrol etmelidir. Sadece eski borcunu ödeyen, ancak 2021-2022 Öğretim Yılı Güz Dönemi ders seçimi işlemine göre belirlenen kayıt yenileme bedelini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yenilenmeyecek.

08 Ekim 2021 tarihinden sonra mazeret kabul edilmeyecek ve Güz Dönemi kayıt yenileme işlemi yapılmayacaktır. Güz Dönemi kayıt yenileme süresi uzatılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun, Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yapmayan öğrenciler, 2021-2022 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme hakkını kaybeder

Kayıt yenileme işlemini yapan öğrenciler aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Bilgi bağlantısından kayıtlarının yenilenip yenilenmediğini kayıt yenileme tarihleri içinde mutlaka kontrol etmelidir.

Kaydı yenilenen öğrenci, kayıt yenileme tarihleri içinde, ödediği dönem öğretim gideri tutarının altında olmamak şartıyla seçtiği dersi silip yerine başka bir ders seçebilir veya yeni ders ekleyebilir.