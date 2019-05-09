AÖF Bahar dönemi final sınavı 25 Mayıs'ta gerçekleşecek. Sınavda ter dökecek adaylar bir yandan sınava hazırlanırken bir yandan da gözler AÖF sınav giriş belgelerinde... Süreçle ilgili bilgi sahibi olmayanların sıklıkla sorduğu soru ise "AÖF sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanır?" şeklinde...

AÖF SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?

AÖF sınav giriş belgeleriyle ilgili Anadolu Üniversitesi'nden yapılan bir açıklama yok. Bir önceki sınavın sınav giriş belgeleri sınava 12 gün kala açıklanmıştı. Final sınavının giriş belgelerinin bir hafta içinde açıklanması bekleniyor.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL SORGULANIR?

Anadolu Üniversitesi resmi internet sitesi olan "https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim" üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile AÖF giriş belgeleri sorgulanabilecek. İsteyen adaylar sınav giriş belgelerini AÖF bürolarından da alabilir.

SINAVA GİRERKEN GEREKLİ BELGELERİN LİSTESİ

* Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi

* Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi

* Fotoğraflı ve soğuk damgalı nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport, zorunlu askerlik görevini yerine getirmekte olan er/erbaşlar ile askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi, Türkiye Barolar Birliği tarafından verilen Baro Kartı/Avukat Kimlik Belgesi, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait pembe/mavi kartlar, yurt dışında yapılan sınavlarda o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmi belge bu amaçla kullanılabilir.