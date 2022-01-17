AÖF sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nin resmi sitesinden yapılan duyuruya göre, 8-9 Ocak tarihlerinde yüz yüze gerçekleşen Açıköğretim güz dönemi final sonuçları aof.anadolu.edu.tr sayfası üzerinden erişime açıldı. Öğrenciler üç gün süre ile sınav sonuçlarını AÖF sınav sonuçları sorgulama sayfası üzerinden görüntüleyebilecekler…

AÇIKÖĞRETİM GÜZ DÖNEMİ FİNAL SONUÇLARI AÇIKLANDI!

AÖF öğrencileri güz dönemi final sınav sonuçlarına aof.anadolu.edu.tr internet adresi üzerinden e-devlet girişi ya da Anadolu Üniversitesi hesabı ile giriş yaparak üç gün süre ile sınav sonuçlarına ulaşabilecekler.

AÖF MEZUNİYET ŞARTLARI NELERDİR?

AÖF’den mezun olmak için öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

“Başarı Notu”, dönem içi notları ile dönem sonu sınav notunun katkılarıyla hesaplanır. Dönem içi notları; ara sınav, kısa sınav, sözlü sınav, ödev ve uygulamalı çalışmalara verilen notlardan oluşur.

Yapılan sınavlar sonucunda ara sınav notunun %30’u, dönem sonu sınav notunun %70’i alınarak “Başarı Notu” hesaplanır. Ödev uygulaması olan derslerde yapılan sınavlar sonucunda alınan notların “Başarı Notu”na katkısı; ara sınav notunun %30’u, ödev notunun %20’si, dönem sonu sınav notunun %50’sidir.

İngilizce Öğretmenliği Lisans Programındaki öğretim dili Türkçe olan derslerin sınavlarından alınan notların başarı notuna katkısı; ara sınav notunun %30’u, dönem sonu sınav notunun ise %70’idir. Öğretim dili İngilizce olan derslerin sınavlarından alınan notların “Başarı Notu”na katkısı ise; ara sınav notunun %40’ı, dönem sonu sınav notunun ise %60’ıdır.

“Başarı Notu”nun hesaplanmasında, virgülden sonra iki basamak gösterilir.

Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Programlarında, ders bazında “Başarı Notu” alt sınırı uygulanır. “Başarı Notu” alt sınır değeri, laboratuvar ders uygulamaları ve İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan dersler dışında 30’dur.

“Başarı Notu” alt sınırın altında olan öğrencilere FF harf notu verilir.