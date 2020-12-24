Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi vize sınavları 12, 13, 14 Aralık 2020 ile 19, 20, 21 Aralık 2020 tarihlerinde online olarak tamamlandı. AÖF sınav sonuçları ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Güz dönemi vize sınavları 12-13-14 Aralık ve 19-20-21 Aralık 2020 tarihleri aralığında online olarak yapıldı. Kurum tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, sınav sonuçlarının tüm süreçler tamamlandıktan sonra ilan edileceği duyurulmuştu. AÖF sınav sonuçları az önce açıklandı.

21 Aralık tarihinde tamamlanan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi vize sınavlarının sonuçları merakla bekleniyor. İktisat ve İşletme Fakülteleri'nde güz dönemi sınavları internetten online olarak yapılmıştı. Öte yandan kurumun resmi sitesi üzerinden gelen açıklamaya göre; tüm sürecin tamamlanmasının ardından AÖF sınav sonuçlarının erişime açılacağı bildirilmişti. Sürecin 21 Aralık'ta tamamlanması ile birlikte AÖF sınav sonuçları bugün açıklandı.

AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

AÖF sınav sonuçları açıklandı. Sorgulama ekranı ve konu ile ilgili detaylar ise şu şekilde;

AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF SINAV TARİHLERİ

Güz Dönemi Çevrim İçi (Online) Ara Sınavı 12-13-14 Aralık 2020

19-20-21 Aralık 2020

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 16 - 17 Ocak 2021

Bahar Dönemi Ara Sınavı 10 - 11 Nisan 2021

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 29 - 30 Mayıs 2021

Yaz Okulu Sınavı 08 Ağustos 2021

AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖG Güz Döneminin son sınavları 16 - 17 Ocak 2021 tarihlerinde uygulanacak.

BAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ

Bahar Dönemi Ara Sınavı 10 - 11 Nisan 2021 tarihlerinde ve Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 29 - 30 Mayıs 2021 tarihlerinde uygulanacak.

AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

Yaz Okulu Sınavı 08 Ağustos 2021'de yapılacak.

SINAV MERKEZİ TERCİHİ SON TARİHLERİ

Bahar Dönemi Ara 01 Mart 2021 Söz konusu tarihe kadar sınav merkezi tercihi yapanlar, bahar dönemi ara sınavına ilgili sınav merkezinde girebilir.