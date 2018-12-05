AÖF sınav sonuçları açıklandı! AÖF sonuç sorgulama

AÖF Güz dönemi vize sınavı 24-25 Kasım tarihleri arasında gerçekleşti. Bugün itibarıyla sınavın üzerinden 10 gün geçti. Yüz binler "AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunu soruyordu ki Anadolu Üniversitesi sonuçları ilan etti. Sonuç sorgulama için aşağıdaki linke tıklayınız.

AÖF SONUÇ SORGULAMA

AÖF GEÇME NOTLARI

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

AÇIKÖĞRETİMDE ÜCRETSİZ YÜZ YÜZE DERSLER TÜM TÜRKİYE'DE

Anadolu Üniversitesi'nin Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri öğrencilerine yönelik yüz yüze dersleri, Güz Dönemi 13 Ekim 2018 Cumartesi günü başlayıp, 11 Ocak 2019 Cuma günü sona erecek.

Merkezi Açıköğretim ve Uzaktan Eğitim Sistemi dahilinde eğitim ve öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri öğrencileri için bazı derslere yönelik ücretsiz yüz yüze derslerin Güz Dönemi 15 Ekim 2018 tarihinde başlıyor. Tüm yurtta 81 il ve 3 ilçede (Alanya, Bandırma, İskenderun) olmak üzere 87 merkezde (İstanbul'da 3 merkez: Avrupa Yakası –Davutpaşa, Anadolu Yakası – Göztepe ve Maltepe; Ankara'da 2 Merkez: Cebeci ve Beşevler) gerçekleştirilecek yüz yüze derslere Açıköğretim öğrencileri, öğrenci kimliklerini göstererek hiçbir ücret ödemeksizin katılabilecektir.

Açıköğretim öğrencilerinin özellikle zorlandıkları derslere yönelik yapılan yüz yüze dersler, öğrencilerin başarılarına büyük katkı sağlamaktadır. Bunun yanı sıra ders aldıkları üniversitenin kütüphane, sosyal faaliyetler, konferans, sempozyum gibi bir takım olanaklarından da faydalanabilmektedirler. Yüz yüze derslerde bir araya gelen Açıköğretim öğrencileri kendi aralarında dersleri ve sorunları ile ilgili bilgi paylaşımı olanağı da elde etmektedirler.

Öğrenciler, derslerin yapılacağı derslikleri, derslerin gün ve saatlerini, 08 Ekim 2018 tarihinden itibaren bulundukları ildeki AÖF Bürosuna başvurarak veya www.anadolu.edu.tr adresinde bulunan Açıköğretim başlığı altındaki "Öğrenme Ortamları" ve oradan da "Yüzyüze Öğretim Hizmetleri" bölümünü inceleyerek öğrenebilirler.