Türkiye AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? 2021 AÖF bahar dönemi final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
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AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? 2021 AÖF bahar dönemi final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Türkiye

AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? 2021 AÖF bahar dönemi final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF sınav sonuçları için nefesle tutuldu, sınava katılan öğrenciler, sonuçların ne zaman açıklanacağına dair araştırmalarını yoğunlaştırdı. Diğer yandan Mayıs ayı sonunda gerçekleşen 2021 AÖF bahar dönemi final sınav sonuçlarına ilişkin itirazların yapılacağı tarihte de duyuruldu…

11 Haziran 2021, Cuma 17:24 Son Güncelleme:
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2021 AÖF bahar dönemi 2 ve 6. yarıyıl derslerinin sınavları 29-31 Mayıs tarihleri arasında çevrimiçi ortamda tamamlanırken, 4 ve 8. yarıyıl dersleri sınavları 7 Haziran tarihine kadar devam etmişti. Tüm sınavların tamamlanmasının ardından gözler, AÖF bahar dönemi final sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına çevrildi…

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 

AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi’nden henüz resmi bir açıklama gelmedi. Bununla birlikte, 19 Nisan’da tamamlanan AÖF vize sınav sonuçları, 26 Nisan tarihinde açıklanmıştı. Bu bilgiye bakılarak, 2021 AÖF bahar dönemi sınav sonuçlarının 14 Haziran’da açıklanacağı tahmin ediliyor.

AÖF SINAV İTİRAZLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

2021 AÖF bahar dönemi final sonuçları merakla beklenirken, Anadolu Üniversitesi'nden sınav itirazlarına yönelik bir duyuru yayınlandı. Yapılan açıklamaya göre, dönem sonu sınavı ve sınav sorularına itirazlar 3 Haziran Perşembe günü sonuna kadar Öğrenci Otomasyonundan yapılabilecek. Bu tarihten sonra gerçekleşen itirazlar işleme alınmayacak.

AÖF SINAV SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL ÖĞRENİLECEK?

AÖF bahar dönemi final sınavlarına katılan öğrenciler, sonuçları aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden öğrenci giriş bilgileri ile öğrenebilecek.

AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

AÖF yaz okulu kayıtları 28 Haziran'da tarihinde başlayacak 2 Temmuz'da da sona erecek. Yaz okulu sınavı ise 8 Ağustos'ta yapılacak.

 

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