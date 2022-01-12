AÖF sınav sonuçları üniversite eğitimine Açıköğretim fakültesinde devam eden öğrenciler tarafından merak ediliyor. Bahar dönemi kayıt yenileme tarihlerinin Anadolu Üniversitesi tarafından açıklanmasının ardından 2022 AÖF final sonuçlarının da kısa sürede açıklanacağına ilişkin beklenti yükselmişti. Peki, 2022 AÖF final sonuçları hangi gün ne zaman açıklanacak? İşte konuya ilişkin detaylar…

AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

AÖF final sınavı sonuçları 12 Ocak 2022 Çarşamba günü itibariyle henüz açıklanmadı.

2022 FİNAL SONUÇLARI HANGİ GÜN NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bu dönem yüz yüze gerçekleşen 2022 AÖF final sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağına ilişkin fakülteden henüz bir açıklama yapılmadı.

AÖF MEZUNİYET ŞARTLARI NELERDİR?

AÖF’den mezun olmak için öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

AÖF BAŞARI NOTU VE KATSAYILARI

“Başarı Notu”, dönem içi notları ile dönem sonu sınav notunun katkılarıyla hesaplanır. Dönem içi notları; ara sınav, kısa sınav, sözlü sınav, ödev ve uygulamalı çalışmalara verilen notlardan oluşur.

Yapılan sınavlar sonucunda ara sınav notunun %30’u, dönem sonu sınav notunun %70’i alınarak “Başarı Notu” hesaplanır. Ödev uygulaması olan derslerde yapılan sınavlar sonucunda alınan notların “Başarı Notu”na katkısı; ara sınav notunun %30’u, ödev notunun %20’si, dönem sonu sınav notunun %50’sidir.

İngilizce Öğretmenliği Lisans Programındaki öğretim dili Türkçe olan derslerin sınavlarından alınan notların başarı notuna katkısı; ara sınav notunun %30’u, dönem sonu sınav notunun ise %70’idir. Öğretim dili İngilizce olan derslerin sınavlarından alınan notların “Başarı Notu”na katkısı ise; ara sınav notunun %40’ı, dönem sonu sınav notunun ise %60’ıdır.

“Başarı Notu”nun hesaplanmasında, virgülden sonra iki basamak gösterilir.

Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Programlarında, ders bazında “Başarı Notu” alt sınırı uygulanır. “Başarı Notu” alt sınır değeri, laboratuvar ders uygulamaları ve İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan dersler dışında 30’dur.

“Başarı Notu” alt sınırın altında olan öğrencilere FF harf notu verilir.