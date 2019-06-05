AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? Öğrencilere müjde

25-26 Mayıs tarihlerinde AÖF Bahar dönemi final sınavları gerçekleşti. Sınavın soru ve cevapları 27 Mayıs'ta yayımlanırken sonuçlar için herhangi bir açıklama yapılmış değil. Bayramda sonuçların açıklanıp açıklanmayacağı konusu ise kafalarda soru işareti bırakıyor.

AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

AÖF sonuçları hakkında Anadolu Üniveristesi'nden geçilen herhangi bir duyuru yok. Bir önceki sınav sonuçları sınav tarihinden 11 gün sonra açıklanmıştı. Bu süre göz önünde bulundurulursa sonuçların bayramdan sonra açıklanması bekleniyor.

Anadolu Üniversitesi’nden Açıköğretim öğrencilerine yaz okulu müjdesi

Açık ve uzaktan eğitimde Türkiye’nin dünya markası Anadolu Üniversitesi, bir ilke daha imza atıyor. Anadolu Üniversitesi, 2018-2019 öğretim yılı yaz döneminde Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültesi öğrencileri için yaz okulu açıyor. Yaz okulu, öğrencilerimize öğrenimlerini belirlenen süreden önce tamamlama fırsatı vereceği gibi, bütünleme sınavı taleplerinin de karşılanması anlamına geliyor.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı “göreve başladığımız günden bu yana Açıköğretim sistemine kayıtlı öğrencilerimizden gelen çeşitli taleplerle karşılaşıyoruz. Biz de öğrencilerimizin haklı taleplerini karşılamak, açık ve uzaktan eğitimde Türkiye’nin lider üniversitesi olarak yenilikçi, sürdürülebilir çözümler üretmek çalışıyoruz” dedi. Rektör Çomaklı sözlerini şöyle sürdürdü: “Yaz okulu da bu yenilikçi anlayışımızın bir ürünü. Örgün eğitimde zaten kullandığımız ve nitelikli sonuçlar aldığımız yaz okulu uygulamasını, Açıköğretim sistemine uyarlıyoruz. Bu yolla bütünleme taleplerine cevap verdiğimiz gibi başarılı öğrencilerimize de okullarını erken bitirme fırsatı ya da iş yoğunluğu olan öğrencilerimize yaz okulundan ders alarak dönem içindeki programlarını hafifletme fırsatı sağlıyoruz. Biz öğrencilerimizin lehine olacak, onların başarısını yükseltecek, verdiğimiz eğitimin kalitesini arttıracak çalışmalar yapmayı sürdüreceğiz. Yaz okulu uygulamasının öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum.

Yaz okuluna, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine kayıtlı tüm öğrenciler başvurabilecek. Yaz okulu uygulaması mezuniyet aşamasına gelmiş fakat eksik derslerinden dolayı mezun olamayan öğrencilere; bir öğretim döneminde 45 kredilik ders alıp tek dersi kalan öğrencilere; dönemlik ders seçme koşullarından dolayı geçmiş öğretim yıllarında bazı dersleri alıp başarısız olan ancak mevcut öğretim yılında başarısız olduğu dersi alamayan öğrencilere mezuniyet açısından avantaj sağlayacak. Yaz okulu ayrıca bahar dönemi sonunda yapılan 3 Ders Sınavı Usul ve Esaslar gereğince sınava katılamayan öğrenciler için de bir şans olacak.

Anadolu Üniversitesi Akademik Takvimine göre yaz okulu kayıtları 24 Haziran Pazartesi günü başlayıp, 28 Haziran Cuma günü bitecek. Öğrenciler yaz okulunda en fazla 5 ders seçebilecek.11 hafta sürecek eğitimin ardından 14-15 Eylül tarihlerinde final sınavları yapılacak.

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde açılacak yaz okulu dersleri, ilgili birim kurulunun kararı ve Anadolu Üniversitesi Senatonun onayıyla belirlenecek. Yaz okulu başarı değerlendirmesi tek sınav ile yapılacak ve bu sınavın başarı notuna katkısı %100 olacak.