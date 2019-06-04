AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açıklandı mı?

AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? Geçen hafta sonu sınava giren AÖF öğrencileri ısrarla bu soruya yanıt arıyor. Anadolu Üniversitesi'nden henüz bir açıklama yapılmazken, öğrenciler bir önceki süreç hakkında bilgi almak istiyorlar. İşte detaylar...

AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

AÖF sonuçları hakkında Anadolu Üniveristesi'nden geçilen herhangi bir duyuru yok. Bir önceki sınav sonuçları sınav tarihinden 11 gün sonra açıklanmıştı. Bu süre göz önünde bulundurulursa sonuçların bayramdan sonra açıklanması bekleniyor.



















