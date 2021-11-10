AÖF sınav yerlerinin açıklanmasının ardından öğrenciler, Açık Öğretim Fakültesi 2021-2022 güz dönemi sınavlarına girecekler. Final dönemi sınavları ise Ocak ayı içinde gerçekleşecek. Peki, AÖF sınav yerleri açıklandı mı? Açık Öğretim Fakültesi sınav giriş belgesi nereden, nasıl alınır? İşte yanıtı…

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK, YÜZ YÜZE Mİ OLACAK?

Anadolu Üniversitesi AÖF güz dönemi ara sınavları 27-28 Kasım 2021 tarihlerinde yapılacak. AÖF final sınavları ise 08-09 Ocak 2022 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek.

Bununla birlikte AÖF tarafından yapılan açıklamada, sınav tarihlerinin Mili Eğitim Bakanlığı, ÖSYM tarafından yapılan sınavlar ve pandemi durumuna göre değişebileceğine dikkat çekildi.

Sınavların yüz yüze mi yoksa online mı olacağına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. En son gerçekleştirilen yaz okulu sınavı yüz yüze yapılmıştı.

AÖF SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

AÖF sınav yerleri henüz açıklanmadı. Bundan önceki sınavlarda sınav yerleri sınava bir hafta kala açıklanıyordu. Bu çerçevede sınavın 27-28 Kasım tarihlerinde yapılacağı göz önüne alındığında sınav yerlerinin de 20 Kasım’dan sonra açıklanması bekleniyor.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

AÖF sınav giriş belgeleri http://aof.anadolu.edu.tr adresindeki Öğrenci Otomasyonu bölümünden alınabiliyor. Bununla birlikte, öğrenciler, illerde bulunan Açık Öğretim Fakültesi bürolarına giderek sınav giriş belgelerini alabiliyor.

Sınav giriş belgeleri öğrencilerin adreslerine posta ya da kargo ile gönderilmemektedir.

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