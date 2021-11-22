2021-2022 eğitim öğretim yılı AÖF güz dönemi ara sınavları bu hafta sonu gerçekleşecek. AÖF sınavları geçtiğimiz yıl koronavirüs pandemisi nedeniyle online olarak gerçekleşmişti. Sınavlara kısa süre kala öğrenciler, AÖF sınavlarının online mı yoksa yüz yüze mi olacağı konusunda araştırma yapıyor…

AÇIKÖĞRETİM SINAVLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açıöğretim Fakültesi 2021-2022 eğitim öğretim yılı güz dönemi ara sınavları 27 Kasım Cumartesi ve 28 Kasım Pazar 2021 tarihlerinde gerçekleşecek.

AÖF SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

Önümüzdeki hafta sonu gerçekleşecek AÖF sınav yerleri henüz açıklanmadı. Ancak geçtiğimiz dönemlerde sınav giriş yerleri ve sınav giriş belgeleri sınavdan bir hafta önce erişime açılıyordu. Bu nedenle AÖF güz dönemi ara sınav yerlerinin bu hafta içinde belli olması bekleniyor.

AÖF SINAVLARI ONLİNE MI YÜZ YÜZE Mİ OLACAK?

AÖF sınavları geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle online olarak gerçekleşmişti. Ancak 2021-2022 eğitim öğretim yılı güz dönemi ara sınavlarının online mı yoksa yüz yüze mi olduğuna ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Konuyla ilgili gelişmeler yaşandığında haberimizde bulabilirsiniz.