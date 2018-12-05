"AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu sınavın üzerinden 10 gün geçmesiyle birlikte yüz binlerce kişi tarafından araştırılıyor. Adaylar Anadolu Üniversitesi'nden bir açıklama olup olmadığını sorguluyor. Sürecin nasıl işlediğini bilmEyenler konu hakkında fikir sahibi olmayı istiyor.

AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF sonuçları hakkında Anadolu Üniversitesi'nden yapılan bir açıklama yok. Geçen yıl vize sınavı 9 gün sonra açıklanmıştı. Bilindiği üzere Anadolu Üniversitesi sonuçları ne geç 20 gün içerisinde adayların erişimine açıyor. Bu dönem sonuçların 10 Aralık tarihinde açıklanması bekleniyor.

AÖF’TE BÜTÜNLEME VAR MI?

AÖF’ün bütünleme sınavını neden yapmadığına dair açıklama yapan Anadolu Üniversitesi, konuyu şu ifadelerle açıkladı; Sınavlarda başarının değerlendirilmesinde Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esasları kullanılmaktadır. Bu sistemde güz ve bahar dönemleri birbiri ile ilişkilidir. Güz döneminde bir öğrencinin başarısız olduğu bir dersi bahar döneminde genel not ortalamasını yükselterek kurtarma şansı vardır. Bütünleme sınavı uygulandığında dönemler arası bağlantı kopacağından ve sistemdeki “Uyarı” ve “Tekrar” durumları uygulanamayacağından öğrenci başarısı olumsuz etkilenecektir. Ders geçme ve değerlendirme sistemimiz incelendiğinde bu durum açıkça görülecektir. Tüm bu açıklamalar sonucunda bütünleme sınavı uygulanması durumunda öğrencilerimizin dezavantajlı duruma geleceği değerlendirilmektedir.