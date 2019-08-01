AÖF üç (3) ders sınav sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak?

AÖF üç ders sınavı geçen cumartesi günü saat 15.00'te gerçekleşti. Sınavın bitişiyle birlikte ilk olarak soru ve cevaplar arandı. Soru ve cevapların yayımlanmasının ardından ise sonuçlara olan beklenti iyice arttı. Peki sonuçlar ne zaman açıklanır?

AÖF ÜÇ DERS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açıköğretim Fakültesi AÖF üç ders sınavının sonuçlarına ilişkin herhangi bir bilgi geçmedi. Sonuçların Kurban Bayramı öncesi açıklanması bekleniyor.

MAZERET SINAVI YOK

Her ne sebeple olursa olsun “Üç Ders Sınavı”na katılmayan veya katılamayan öğrenci için mazeret sınavı yapılmaz.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Üç Ders Sınavı, 2018-2019 öğretim yılı sonu itibariyle son kez yapılacaktır.

19-20 Haziran 2019 tarihlerinde üç ders sınav merkezi tercihi yapmayan öğrencilerin Fakülte tarafından ekte yer alan tablodaki illere göre atamaları yapılacaktır.

Üç Ders Sınav hakkı olan öğrenci, isterse yaz okuluna kayıt yaptırabilir ancak yaz okuluna kayıt yaptıran öğrencinin Üç Ders Sınavına katılma hakkı yoktur.