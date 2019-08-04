AÖF üç (3) ders sınav sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak?

AÖF 3 ders sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sınav 27 Temmuz'da gerçekleşirken soru ve cevaplar sınavdan bir gün sonra açıklanmıştı. Mezun olma hayali kuran adaylar şimdi sıklıkla "Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna cevap arıyor.

AÖF ÜÇ DERS SORU VE CEVAPLARI AÇIKLANDI

AÖF üç ders sınav sonuçlarına ilişkin Anadolu Üniversitesi açıklama yok. Sonuçların en geç 1 hafta içinde açıklanması bekleniyor.

MAZERET SINAVI YOK

Her ne sebeple olursa olsun “Üç Ders Sınavı”na katılmayan veya katılamayan öğrenci için mazeret sınavı yapılmaz.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Üç Ders Sınavı, 2018-2019 öğretim yılı sonu itibariyle son kez yapılacaktır.

19-20 Haziran 2019 tarihlerinde üç ders sınav merkezi tercihi yapmayan öğrencilerin Fakülte tarafından ekte yer alan tablodaki illere göre atamaları yapılacaktır.

Üç Ders Sınav hakkı olan öğrenci, isterse yaz okuluna kayıt yaptırabilir ancak yaz okuluna kayıt yaptıran öğrencinin Üç Ders Sınavına katılma hakkı yoktur.