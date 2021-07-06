AÖF 2021-2022 yaz okulu kayıt ve sınav tarihlerinde güncellemeye gidildi. Yaz okulu sınavının ardından mezun olmayı planlayan veya bir sonraki dönem için kayıt yapmaya hazırlanan AÖF öğrencileri sınav tarihlerini ve AÖF yaz okulu sınavlarının online olup olmayacağını merak ediyor….

AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi’nden yapılan açıklamaya göre, AÖF yaz okulu sınavı kayıtları, 5-9 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacak.

AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK, ONLİNE MI OLACAK?

AÖF yaz okulu sınavı da 4 Eylül 2021 tarihinde yapılacak.

Sınavın online mı yoksa yüz yüze mi olacağına ilişkin merak devam ederken, alınan bilgilere göre AÖF yaz okulu sınavının yüz yüze yapılması planlanıyor. Ancak durum kesinlik kazanmış değil. Konuya ilişkin bir gelime olduğunda haberimizde bulabilirsiniz.