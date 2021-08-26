AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi nereden ve nasıl alınır? AÖF yaz okulu sınav yerleri açıklandı!
AÖF yaz okulu sınav giriş belgesine yönelik açıklama Anadolu Üniversite’sinden geldi. Sınav tarihine kısa süre kala yapılan açıklamada AÖF yaz okulu sınav giriş belgelerin yayınlandığı ve öğrencilerin yaz okulu sınav yerlerini online sistem üzerinden görüntüleyebilecekleri belirtildi.
26 Ağustos 2021, Perşembe 09:23 Son Güncelleme:
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Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu sınavlarına katılacak öğrenciler, sınav giriş belgelerinin yayınlanacağı tarihi heyecanla bekliyordu. Sabah saatlerinde AÖF’den yapılan açıklamayla sınav giriş belgelerinin erişime açıldığı duyuruldu. Peki, AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi nereden ve nasıl alınır? İşte ayrıntılar…
AÖF YAZ OKULU SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN VE NASIL ALINIR?
4 Eylül tarihinde yüz yüze gerçekleşecek olan AÖF yaz okulu sınavı için sınav yerlerinin de bulunduğu sınav giriş belgeleri öğrencilerin erişimine açıldı. Sınava katılacak öğrenciler sınav giriş belgelerini https://aof.anadolu.edu.tr/ internet adresinden sisteme giriş yaparak görüntüleyebilecek ve indirebilecek.
4 Eylül 2021 Cumartesi tarihinde gerçekleştirilecek AÖF yaz okulu sınavında öğrencilere 30 soru sorulacak ve 40 dakika süre verilecek.
Yaz okulunda başarı değerlendirmesi tek sınav üzerinden yapılır ve bu sınavın başarı notuna katkısı yüzde yüzdür.