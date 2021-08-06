AÖF yaz okulu sınavına ilişkin araştırmalar son günlerde hız kazandı. Bir yandan sınav tarihini araştıran öğrenciler, diğer yandan AÖF yaz okulu online mı? sorusuna yanıt arıyor. İşte, üniversite eğitimine Anadolu Üniversitesi açık öğretim fakültesi adaylarının merak ettiği AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak 2021? AÖF yaz okulu online mı? sorularına dair yanıtlar…

AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK 2021?

AÖF tarafından yayınlanan yaz okulu takvimine göre, 2020-2021 Yaz Okulu kayıtları 5-9 Temmuz 2021 tarihlerinde alınacak ve Yaz Okulu Sınavı 4 Eylül 2021 tarihinde ve yüz yüze yapılacak.

AÖF YAZ OKULU ONLİNE MI?

Yüksek Öğretim Kurumları (YÖK), üniversitelere yüz yüze eğitim konusunda bir yazı gönderdi. Yazıda koronavirüs salgını nedeniyle 2020-2021 yaz okulu eğitiminin uzaktan öğretim yöntemiyle yapılması tekliflerinin 7 Temmuz 2021 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelendiği ve 2020-2021 yaz okulu eğitimlerinin uzaktan öğretim yöntemiyle yapılması uygun görülmediği belirtildi.

Buna göre, AÖF yaz okulu ve sınavları yüz yüze eğitim şeklinde olacak.

AÖF YAZ OKULU TAKVİMİ