Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınav sonuçları ve ders notları, AA, AB, BA, BB, BC, CB, CC, CD, DC, DD ve FF olmak üzere sınıflandırılıyor. Başarı notu 84-100 arasında olan öğrenciler o dersi AA harf notu ile geçerken, sınavda alınan puan düştükçe harf notu da FF’e kadar geriliyor. İşte, Açıköğretim sınav sonuçları ve harflerin not karşılıkları…

AÖF’DE FF OLAN DERSLER NE OLACAK?

AÖF’de harf notu FF olan derslerden direkt kalınıyor. Öğrenci FF ile kaldığı dersleri bir sonraki yıl aynı dönemde tekrar alır. Yani güz döneminde kalan bir ders seneye güz döneminde alınabilir.

CB VE CD İLE GEÇİLİR Mİ?

Harf notu CB olan ders direkt olarak geçilebiliyor ancak CD olan ders 1,70 koşullu geçilebiliyor.

AÖF DERS GEÇME NOTU VE HARF NOTLARI

84 – 100 notları arasında AA harf notu ile geçer

77 – 83 notları arasında AB harf notu ile geçer

71 – 76 notları arasında BA harf notu ile geçer

66 – 70 notları arasında BB harf notu ile geçer

61 – 65 notları arasında BC harf notu ile geçer

56 – 60 notları arasında CB harf notu ile geçer

50 – 55 notları arasında CC harf notu ile geçer

46 – 49 notları arasında CD harf notu ile1,70 koşullu geçer

40 – 45 notları arasında DC harf notu ile1,30 koşullu geçer

33 – 39 notları arasında DD harf notu ile1,00 koşullu geçer

0 – 32 notları arasında FF harf notu ile 0,00 kalır

Ders Geçme: AÖF’de dersi geçmek için o dersin harf notu dikkate alınır. Eğer harf notu CC ve üzerinde ise öğrenci o dersi koşulsuz şartsız geçmiş demektir.

Dersten Kalma: Dersten kalmak için de o dersin harf notu dikkate alınır. Eğer dersin harf notu FF ise öğrenci o dersten direk kalmış demektir ve sonraki yıl bu dersi alması gerekir.

Şartlı/ Koşullu Geçme: Dersin harf notu CD, DC veya DD ise öğrenci bu derslerden koşullu olarak geçmiş demektir. Bu şekilde geçmenin koşulu ise öğrencinin bir sonraki dönem Genel Not Ortalamasını 2.0’ın üzerinde tutması gerekir. Yani Genel not ortalaması 2.00 ise bu dersi veya dersleri geçmiş, 2.00 ve altında ise bu dersten veya derslerden kalmış demektir.

Sınıf Geçme Sistemi: Kredili sistemde sınıf geçme yerine üst dönemden ders alma terimi kullanılır. Öğrencinin genel not ortalaması 2.00 ve üzerinde ise üst dönemden ders alabilir. 2.0’ın altında ise üst dönemden ders alamaz.

DD, DC, CD gelen derslerinizden koşullu olarak ortalama ile geçilebilir. Bu ortalama ile geçmenin koşulu ise Bahar Dönemi (2.dönem) sonunda Genel Not Ortalamanın (GNO) 2.0 veya daha üzeri olmasıdır. Eğer Genel Not Ortalaması 2.0'dan düşük olursa koşullu geçilen derslerden de kalınır.