AÖF’de FF olan dersler ne olacak? CB ve CD ile geçilir mi? Açıköğretim harflerin not karşılıkları
‘AÖF’de FF olan dersler ne olacak?’ ve ‘CD ile geçilir mi?’ soruları Açıköğretim Fakültesi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencilerin gündeminde yer almaya başladı. Öğrencilerin bir dersten başarılı olabilmesi ve dersi geçebilmesi için belirli bir puan ve harf notunu alması gerekiyor…
17 Ocak 2022, Pazartesi 13:10 Son Güncelleme:
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Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınav sonuçları ve ders notları, AA, AB, BA, BB, BC, CB, CC, CD, DC, DD ve FF olmak üzere sınıflandırılıyor. Başarı notu 84-100 arasında olan öğrenciler o dersi AA harf notu ile geçerken, sınavda alınan puan düştükçe harf notu da FF’e kadar geriliyor. İşte, Açıköğretim sınav sonuçları ve harflerin not karşılıkları…
AÖF’DE FF OLAN DERSLER NE OLACAK?
AÖF’de harf notu FF olan derslerden direkt kalınıyor. Öğrenci FF ile kaldığı dersleri bir sonraki yıl aynı dönemde tekrar alır. Yani güz döneminde kalan bir ders seneye güz döneminde alınabilir.
CB VE CD İLE GEÇİLİR Mİ?
Harf notu CB olan ders direkt olarak geçilebiliyor ancak CD olan ders 1,70 koşullu geçilebiliyor.
AÖF DERS GEÇME NOTU VE HARF NOTLARI
- 84 – 100 notları arasında AA harf notu ile geçer
- 77 – 83 notları arasında AB harf notu ile geçer
- 71 – 76 notları arasında BA harf notu ile geçer
- 66 – 70 notları arasında BB harf notu ile geçer
- 61 – 65 notları arasında BC harf notu ile geçer
- 56 – 60 notları arasında CB harf notu ile geçer
- 50 – 55 notları arasında CC harf notu ile geçer
- 46 – 49 notları arasında CD harf notu ile1,70 koşullu geçer
- 40 – 45 notları arasında DC harf notu ile1,30 koşullu geçer
- 33 – 39 notları arasında DD harf notu ile1,00 koşullu geçer
- 0 – 32 notları arasında FF harf notu ile 0,00 kalır
Ders Geçme: AÖF’de dersi geçmek için o dersin harf notu dikkate alınır. Eğer harf notu CC ve üzerinde ise öğrenci o dersi koşulsuz şartsız geçmiş demektir.
Dersten Kalma: Dersten kalmak için de o dersin harf notu dikkate alınır. Eğer dersin harf notu FF ise öğrenci o dersten direk kalmış demektir ve sonraki yıl bu dersi alması gerekir.
Şartlı/ Koşullu Geçme: Dersin harf notu CD, DC veya DD ise öğrenci bu derslerden koşullu olarak geçmiş demektir. Bu şekilde geçmenin koşulu ise öğrencinin bir sonraki dönem Genel Not Ortalamasını 2.0’ın üzerinde tutması gerekir. Yani Genel not ortalaması 2.00 ise bu dersi veya dersleri geçmiş, 2.00 ve altında ise bu dersten veya derslerden kalmış demektir.
Sınıf Geçme Sistemi: Kredili sistemde sınıf geçme yerine üst dönemden ders alma terimi kullanılır. Öğrencinin genel not ortalaması 2.00 ve üzerinde ise üst dönemden ders alabilir. 2.0’ın altında ise üst dönemden ders alamaz.
DD, DC, CD gelen derslerinizden koşullu olarak ortalama ile geçilebilir. Bu ortalama ile geçmenin koşulu ise Bahar Dönemi (2.dönem) sonunda Genel Not Ortalamanın (GNO) 2.0 veya daha üzeri olmasıdır. Eğer Genel Not Ortalaması 2.0'dan düşük olursa koşullu geçilen derslerden de kalınır.