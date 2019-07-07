AÖL 3. oturum saat kaçta? AÖL soru ve cevapları ne zaman yayımlanır?

AÖL 3. dönem sınavları dün gerçekleşti bugün de devam edecek. Bilhassa mezun olmayı hedefleyen öğrencilerde heyecan katsayısı epey yüksek... Bu sene kayıt olan öğrenciler ise sınav tecrübesi çok fazla olmadığı için sürekli olarak sınav saatlerini sorguluyor. Sıklıkla yöneltilen soru ise "AÖL 3. oturum saat kaçta?" şeklinde...

AÖL SINAVI SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Açık Öğretim Lisesi sınavlarının ilk iki oturumu 6 Temmuz'da gerçekleşti. AÖL 3. dönem sınavlarının 3. oturumu ise 14.000'de başlayacak. AÖL soru ve cevaplarının ise 3 gün içinde açıklanması bekleniyor.

AÖL SINAVA GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Sınav giriş yerini öğrenmek için; öğrenci numaranız ve şifreniz ile AÖL Bilgi Yönetim Sistemine girerek "Öğrenci Genel Bilgiler" başlığı altındaki "Sınav Giriş Belgesi" butonunu tıklamanız gerekmektedir.