Açık Öğretim Lisesi'nden mezun olamayan öğrenciler için yeni bir fırsat doğdu. 31-1 Eylül tarihleri arasında ek sınav yapılacak. Başvuru ve ders seçimi bugün başladı. Şimdi adaylar "AÖL ek sınav başvurusu nasıl yapılır? Sınav ücreti hangi bankaya yapılacak?" sorularına cevap arıyor.

BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

Dönemi 8 ve üzeri olan Açık Öğretim Lisesi öğrencileri için;

Ek Sınav Tarihi : 31 AĞUSTOS - 01 EYLÜL 2019

Ek Sınav Başvuru Tarihleri : 29 TEMMUZ -01 AĞUSTOS 2019

Ek Sınav Ders Seçimi : 29 TEMMUZ -01 AĞUSTOS 2019

Katılım Bedeli : 30 TL

Kayıt yenileme işlemi otomatik olarak yapılmayacağından dolayı; Öğrencilerin Ek Sınava girebilmesi için katılım ücretini anlaşmalı bankalara yatırdıktan sonra MUTLAKA Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne mücaraat ederek, öğrencilik durumlarını Ek Sınav için aktif hale getirmeleri ve ek listede bulunan sınav merkezlerinden birini seçmeleri gerekmektedir.

Sınav ekli listede gösterilen il ve ilçe merkezlerinde yapılacaktır. Öğrenciler aşağıdaki ekli listede bulunan sınav merkezlerinden birini seçmek zorundadır.

EK SINAVA GİRECEK AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ BATI AVRUPA VE ORTADOĞU PROGRAMINA KAYITLI ÖĞRENCİLER AŞAĞIDAKİ LİNKTE YAPILAN DUYURUYA GÖRE EK SINAVA BAŞVURUDA BULUNACAKLARDIR.

Bakan Onayı için tıklayınız.

Ek Sınav yapılacak sınav merkezleri için tıklayınız.

SINAV ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATACAK?

Açık Öğretim Lisesi yeni kayıt, kayıt yenileme ve ek sınav bedelleri, ilgili bankaların ( Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ) bankamatiklerinden de yatırılmaktadır...