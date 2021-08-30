AÖL ek sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte pek çok öğrenci açık liseden mezun olacak. Sınavlar bu yıl online ortamda 27 Ağustos-29 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşti. Açık Öğretim Lisesi tarafından yapılan açıklaya göre, ek sınav sonuçları http://aol.meb. gov.tr/ internet adresi üzerinden sorgulanabilecek…

AÖL EK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

AÖL ek sınavları 29 Ağustos Pazar günü saat 23.59’da tamamlandı. Şimdi gözler sınav sonuçlarında. Pek çok kişi AÖL ek sınav sonuçları açıklandı mı araştırması yapıyor ancak henüz AÖL tarafından bir açıklama gelmedi.

AÖL EK SINA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

AÖL ek sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Bununla birlikte sınav sonuçlarının 15 gün içinde açıklanması bekleniyor.

AÇIK LİSE (AÖL) SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI 2021

Sınav sonuçlarının açıklandığının duyurulmasının ardından yukarıdaki bağlantıdan T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılarak AÖL ek sınav sonuçları öğrenilebilecek.

AÖL ÖĞRENCİLERİ İÇİN MOBİL UYGULAMA

Açık Öğretim Lisesi öğrencileri, Milli Eğitim Bakanlığı Mobil Bilgi Servisi aracılığıyla okul bilgilerini kolayca takip edebiliyorlar.

Ücret karşılığında hizmet veren Açık öğretim Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu öğrencilerinin, Milli Eğitim Bakanlığı Mobil Bilgi Servisi'ne abone olmak için öğrenci TC Kimlik Numarasını yazdıktan sonra 8383 'e SMS göndermesi yeterli oluyor.

AÖL öğrencileri uygulama sayesinde Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçlarını, sınav yeri ve sınav tarihi bilgisini, sınav merkezi hakkında oluşabilecek değişikliklerin bilgisini, ders seçim bilgisi, mezuniyet ve diploma notu bilgisi, öğrenci genel durum bilgisine diploma gönderim bilgisine çok kolay bir şekilde ulaşabiliyor.