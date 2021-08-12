MEB, 2021 AÖL ek sınav tarihleri ve kayıt yenileme ücretlerini açıkladı. Kayıt yenileme işlemlerini tamamlayan öğrenciler, başvuru ücretlerini ödedikten sonra 2021 AÖL ek sınavlarına katılabilecekler, böylelikle de erken mezun olma şansı elde edebilecekler. İşte AÖL ek sınav tarihleri, ve AÖL kayıt yenileme işlemleri hakkın detaylar…

AÖL KAYIT YENİLEME DEVAM EDİYOR MU?

2020-2021 eğitim öğretim dönemine ait AÖL kayıt yenileme işlemleri 9 Ağustos tarihinde başladı, 13 Ağustos Cuma günü ise son bulacak. Bu tarihler arasında kayıt yenileme işlemlerini yaptıran adaylar 2021 AÖL ek sınavlarına katılmaya hak kazanacaklar.

AÖL EK SINAV KAYIT YENİLEME ÜCRETİ

2021 AÖL kayıt yenileme ücreti 50 TL olarak bildirildi. Kayıt yenileyecek öğrencilerin bu ücreti anlaşmalı bankalara (Türkiye Halk Bankası, T.C. Ziraat Bankası veya Türkiye Vakıflar Bankası) yatırması gerekmektedir.

Aynı zamanda kayıt yenileme ücretlerinin ödemeleri https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartı ile yapılabilmektedir.

AÖL EK SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, AÖL Ek sınavları ise 16-20 ağustos 2021 tarihleri arasında online (çevrim içi) olarak gerçekleşecek.

AÖL EK SINAVA KİMLER KATILABİLİR?

AÖL ek sınava belirtilen tarihler arasında kayıt yenileyen tüm öğrenciler katılabilecektir.

AÖL EK SINAV NEDİR?

AÖL ek sınavlar, her yıl 2+1 şeklinde 3 dönemde yapılan dönem sınavlarından değildir. Ek sınavlar bakan oluru ile yapılan istisnai sınavlardır. Bu nedenle ek sınavlar her öğretim yılı başında açıklanan iş takviminde duyurulmaz ve dönemden sayılmaz.