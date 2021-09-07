AÖL kayıtları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuza göre, 6 Eylül tarihi itibariyle başladı. Eğitim hayatına açık lise ile devam eden öğrenciler, 2021-2022 Açık Lise sınav ücretlerini ödeyerek ders seçme işlemine geçebilecekler. AÖL mazerete bağlı ilk kayıt başvuruları ise kayıt tarihlerinin tamamlanmasının ardından yapılabilecek….

AÖL KAYITLARI BAŞLADI MI?

AÖL kayıt tarihleri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açık öğretim lisesi öğrencileri ile paylaşıldı aynı zamanda AÖL kayıt ve kayıt yenileme kılavuzu da yayımlandı.

Buna göre, 2021-2022 Eğitim Öğretim AÖL birinci dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 6 Eylül-3 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak.

Mazerete bağlı ilk kayıt başvuru tarihleri ise 4 Ekim ile 8 Ekim 2021 olarak belirtildi. AÖL mazerete bağlı ilk kayıtları ise il ve ilçelerde bulunan halk eğitimi merkezlerinde yapılacak.

2021-2022 AÇIK LİSE SINAV ÜCRETLERİ NE KADAR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan AÖL kayıt ve kayıt yenileme kılavuzuna göre, açık lise öğrencileri 2021 yılında, bir dönem için ilk kayıt sınav ücreti olarak 50 TL ve Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına 10 TL ödeyecekler. Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıracak olan öğrencilerden 18 yaşını doldurmamış olanlar velileriyle birlikte, 18 yaşını doldurmuş olanlar ise zorunlu durumlar haricinde şahsen Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne giderek işlemlerini gerçekleştirecekler.



