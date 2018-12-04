AÖL sınav giriş belgeleri açıklandı! Sınav giriş yeri sorgulama

Açıköğretim Lisesi öğrencileri 8-9 Aralık tarihlerinde sınava girecek. Sınava sayılı günler kala yüz binlerin gündemi sınav giriş belgesiydi. Sabahtan bu yana öğrenciler "AÖL sınav giriş belgeleri ne zaman açıklanacak?" sorusunu sorarken Milli Eğitim Bakanlığı az önce sınav yerlerini adaylara duyurdu. Sorgulama için aşağıdaki linke tıklayınız.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AÇIKÖĞRETİM LİSESİ SINAVLARI NASIL VE NEREDE YAPILIR?

Açıköğretim Lisesi sınavları tüm illerimizde bulunan sınav merkezlerinde gerçekleştirilmektedir. Her sene mevcut merkezlerde değişiklik yapılmakta olup, yeni sınav merkezleri eklenebilir. Sınavlar çoktan seçmeli methodu yani test usulü gerçekleştirilmektedir. Her soru 4 şıktan oluşmaktadır ve bu sınavlarda 4 yanlış bir doğruyu götürmez. Sınavlar iş takviminde yazan tarihlerde hafta sonu Cumartesi ve Pazar iki gün, dört oturumda yapılıyor. Yani ilk oturum saat sabah 10.00’da, ikinci oturum öğleden sonra 14:00’te yapılıyor ve öğrencilere oturum başı 2.5 saat soru çözme zamanı veriliyor.

AÇIKÖĞRETİM LİSESİ'NDE OKULDAN ATILMA VAR MI?

Açıköğretim lisesinde okuma hakkı sınırsızdır. Herhangi bir şekilde siz okul ile ilişkinizi kesmedikçe okulunuzdan uzaklaştırılmazsınız. Ancak 12 dönem üstüne çıkan bir öğrencinin lise öğrencisi olarak faydalanabileceği haklar elinden alınır. ( indirimli ulaşım kartı gibi.) Açıköğretim Lisesi'nde okuyan öğrenciler her dönem kayıt yenilemek durumundadır. Şayet bir dönem kayıt yenilemezseniz kaydınız donuk, iki dönem yenilemezseniz de silik öğrenci durumuna düşersiniz ve bu durumda sınavlara katılamazsınız. Ancak öğrenciler istedikleri zaman yeniden kayıt yenileyebilir ve aktif öğrenci olma hakkını kazanabilirler.

AÇIKÖĞRETİM LİSESİ ASKERLİĞİ TECİL ETTİRİR Mİ?

2012 yılında değişen Askerlik Kanunu gereği, Açıköğretim Lisesi düz lise programında okuyan öğrenciler de askerliklerini tecil ettirebilecekler. Durumu aktif olan öğrenciler, toplam 12 döneme kadar tecillerini yaptırabiliyorlar. Bunun için koordinatör liselerde doldurulacak ek-c2 belgesini askerlik şubesine teslim etmek yeterli.

Açıköğretim Lisesi öğrencileri, örgün eğitimine devam eden öğrencilerin sahip oldukları haklara sahiptirler. Açıköğretim Lisesi'nde okuyanlar, askerlik tecil ettirebilir, indirimli kart alabilirler.