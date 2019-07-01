AÖL sınav giriş belgesi açıklandı mı? Sınav yerleri belli oldu mu?
Açıköğretim Lisesi 3. dönem sınavları bu hafta sonu gerçekleşecek. İlk oturum 6 Temmuz saat 09.30'da yapılacak yalnız sınav giriş belgeleri açıklanmış değil. Bu nedenle sürekli olarak "AÖL sınav yerleri belli oldu mu?" sorusu yöneltiliyor.
AÖL 3. dönem sınavının ilk ayağına sadece 5 gün kaldı. Süre daralırken sınav giriş belgesi için bekleyiş sürüyor. AÖL öğrencileri "Sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak?" sorusuna cevap arıyor. İşte konuyla ilgili net bilgiler...
AÖL SINAVI NE ZAMAN SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?
AÖL 3. dönem sınavları 1. oturum saat 09.30'da, 2. oturum saat 14.00'te 6 Temmuz'da; 3. oturum ise saat 14.00'te 7 Temmuz'da gerçekleşecek. Sınav giriş belgelerinin açıklanacağı tarih ise 3 Temmuz olarak belirtildi.