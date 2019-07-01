AÖL sınav giriş belgesi açıklandı mı? Sınav yerleri belli oldu mu? Açıköğretim Lisesi 3. dönem sınavları bu hafta sonu gerçekleşecek. İlk oturum 6 Temmuz saat 09.30'da yapılacak yalnız sınav giriş belgeleri açıklanmış değil. Bu nedenle sürekli olarak "AÖL sınav yerleri belli oldu mu?" sorusu yöneltiliyor.