AÖL sınav giriş belgesi açıklandı! Sınav yeri sorgulama

Açıköğretim Lisesi 3. dönem sınavları bu hafta sonu gerçekleşecek. İlk oturum 6 Temmuz saat 09.30'da yapılacak. Öğrenciler günlerdir "AÖL sınav giriş belgeleri ne zaman açıklanacak?" sorusunu yöneltirken bugün tüm gözler MEB'deydi. Bakanlık sınav giriş belgelerini saat 14.13'te açıklandı.

AÖL SINAVI NE ZAMAN?

AÖL 3. dönem sınavları 1. oturum saat 09.30'da, 2. oturum saat 14.00'te 6 Temmuz'da; 3. oturum ise saat 14.00'te 7 Temmuz'da gerçekleşecek.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

MEB'DEN YAPILAN AÇIKLAMA

"Açık Öğretim Lisesi'nin 06 - 07 Temmuz 2019 tarihlerinde yapılacak olan 2018/3. dönem öğrencilerinin sınav giriş yerleri belli olmuştur.

Öğrencilerimiz 2018/3 Dönem Sınavına, sınav giriş belgelerinde belirtilen sınav merkezleri ve okullarda girmek zorundadır.

Sınav giriş belgesinde yer alan açıklamaların okunması ve bu açıklamalar doğrultusunda hareket edilmesi öğrencilerimizin yararına olacaktır.

Sınav giriş yerini öğrenmek için; öğrenci numaranız ve şifreniz ile AÖL Bilgi Yönetim Sistemine girerek "Öğrenci Genel Bilgiler" başlığı altındaki "Sınav Giriş Belgesi" butonunu tıklamanız gerekmektedir."