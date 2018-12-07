AÖL sınav giriş belgesi nasıl çıkarılır? Sınav kaçta başlayacak?
Yılın ilk AÖL sınavı için geri sayım başladı. Yüz binler cumartesi ve pazar günü sınavda ter dökecek. Sınava girmek için ise giriş belgesi gerekiyor. Öğrenciler bu belgenin nasıl çıkarılacağını araştırırken, sınavın kaçta başlayacağı da merak ediliyor.
Yüz binlerce AÖL öğrencisi 8-9 Aralık tarihinde sınava girecek. Hala sınav giriş belgelerini çıkarmayanlar "AÖL sınav giriş belgesi nasıl çıkarılır?" sorusunu soruyor. Öte yandan sınavın saat kaçta başlayacağı da araştırma konusu olmuş durumda...
AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ÇIKARILIR?
08 - 09 Aralık 2018 tarihlerinde 3 oturum olarak gerçekleştirilecek. Açıkçğretim Liseleri (Açıköğretim Lisesi, Mesleki Açıköğretim Lisesi, Açık öğretim İmam Hatip Lisesi) 2018-1. Dönem sınav yerleri 4 Aralık'ta açıklandı. Sınava katılacak öğrencilerimiz Sistemden öğrenci numarası ve şifrelerini girerek sınav giriş belgelerine ulaşabilirler.
SINAV KAÇTA BAŞLAYACAK?
AÖL sınavının ilk oturumu cumartesi günü saat 09.30'dai ikinci oturumu ise aynı gün saat 14.00'te başlayacak. Sınavın 3. oturumu ise pazar günü saat 14.30'da başlayacak.