AÖL sınav giriş belgesi nasıl çıkarılır? Sınav kaçta başlayacak? Yılın ilk AÖL sınavı için geri sayım başladı. Yüz binler cumartesi ve pazar günü sınavda ter dökecek. Sınava girmek için ise giriş belgesi gerekiyor. Öğrenciler bu belgenin nasıl çıkarılacağını araştırırken, sınavın kaçta başlayacağı da merak ediliyor.