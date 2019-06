Her yıl 3 kez AÖL sınavları gerçekleşiyor. Her dönem öğrencilerin kayıt yaptırması gerekiyor. Son kayıtlar mayıs taında yapıldı. Şimdi gözler sınavlara çevrildi. AÖL 3. döenm sınavları 6-7 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek. Sınav öncesi her zaman olduğu gibi sabırsızlıkla sınav giriş belgeleri bekleniyor.

AÖL SINAVI NE ZAMAN SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?

AÖL 3. dönem sınavları 1. oturum saat 09.30'da, 2. oturum saat 14.00'te 6 Temmuz'da; 3. oturum ise saat 14.00'te 7 Temmuz'da gerçekleşecek. Sınav giriş belgelerinin açıklanacağı tarih ise 3 Temmuz olarak belirtildi.