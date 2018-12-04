Bu hafta sonu gerçekleşecek olan AÖL sınavı için nefesler tutuldu. Sınava girecek olan yüz binlerce öğrenci hala açıklanmayan sınav giriş belgelerinin MEB tarafından duyurulmasını bekliyor. Herkesin aklında ise aynı soru var: AÖL sınav giriş belgesi bugün mü açıklanacak?

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI MI?

AÖL sınavı 8-9 Aralık tarihinde gerçekleşecek. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan sınav giriş belgesine dair tarih ve saat hakkında bir duyuru yok. MEB'in sınav giriş yerlerini bugün açıklaması bekleniyor.

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

Açık Öğretim Lisesi ilk kayıt ve kayıt yenileme iş ve işlemleri tamamlanmıştır. Ancak öğrencileriN 8-9 Aralık 2018 tarihinde yapılacak olan sınava sorunsuz bir şekilde girebilmeleri için Açık Öğretim Lisesi Sistemine aktarılan dersleri ve bu derslere ait notların kontrolleri devam etmektedir.

Yukarıda belirtilen nedenle öğrencilerin 05.11.2018 tarihinden sonra, 8-9 Aralık 2018 tarihinde yapılacak olan sınav için seçtiği dersleri kontrol etmeleri gerekmektedir.