AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL giriş sayfası sonuç sorgulama

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Açık Öğretim Lisesi'nin 1. Dönem sınavlarının üzerinden 16 gün geçti. Açık lise öğrencileri, sınav sonuçlarını araştırmaya devam ediyor. 17. Günde Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları açıklanır mı? Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem için kayıt yenilemek isteyenler ve AÖL'e yeni kayıt yaptırmak isteyenler, bu tarihlerin ne zaman olduğunu öğrenmek istiyor. İşte Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları, AÖL yeni kayıt, Açık lise kayıt yenileme işlemlerinin tarihleri hakkında detaylı bilgiler..

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem İlk Kayıt işlemleri 6 - 31 Ocak 2020 tarihleri arasında yapılacak.

Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları henüz açıklanmadı. MEB tarafından uygulanan AÖL sınavları ile ilgili henüz sonuç tarihi duyurulmadı. Açık lise sınav sonuçları açıklandığında haberimizin içeriğinden bilgi alabilirsiniz.

AÖL GİRİŞ SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

2019-2020 Eğitim öğretim yılı 2. Dönem sonu sınavları 21 - 22 Mart 2020 tarihlerinde uygulanacak.