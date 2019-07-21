AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak?

AÖL 3. dönem soru ve cevapları 17 Temmuz'da açıklandı. Soru ve cevapların ardından gözler AÖL sonuçlarında... Her bir aday net tarihi araştırıp "AÖL sonuçları saat kaçta açıklanacak?" sorusuna cevap arıyor.

AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL sonuçları MEB'in 2019 yılı iş takvimine göre 1 Ağustos'ta açıklanacak. Soru ve cevaplar için aşağıdaki linke tıklayınız.

AÖL SINAV SORU VE CEVAPLARI

TAKVİME GÖRE İŞLEMLER

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem yeni kayıt işlemleri: 21/08/2019 - 27/09/2019

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem kayıt yenileme işlemleri: 21/08/2019 - 27/09/2019

I. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin açılması: 21 Ağustos 2019

I. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin kapatılması: 18 Ekim 2019

I. dönem sınava giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılması: 04 Aralık 2019