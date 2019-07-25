AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanıyor?
Açıköğretim Lisesi öğrencileri heyecanlı... Bilhassa mezun olmayı bekleyenlerin sabırsız bekleyişi gitgide artıyor. Her bir öğrencinin dilinde aynı soru var: AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
AÖL 3. dönem sınavları 6-7 Temmuz tarihlerinde 3 oturum şeklinde gerçekleşti. Sınavın ardından 3. haftaya girilirken sonuçlar ivedilikle bekleniyor. Mezun olmaya ramak kalan öğrenciler ise daha heyecanlı... Peki AÖL sınav sonuçlar ne zaman açıklanacak?
AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖL sonuçları MEB'in 2019 yılı iş takvimine göre 1 Ağustos'ta açıklanacak. Soru ve cevaplar için aşağıdaki linke tıklayınız.
TAKVİME GÖRE İŞLEMLER
2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem yeni kayıt işlemleri: 21/08/2019 - 27/09/2019
2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem kayıt yenileme işlemleri: 21/08/2019 - 27/09/2019
I. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin açılması: 21 Ağustos 2019
I. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin kapatılması: 18 Ekim 2019
I. dönem sınava giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılması: 04 Aralık 2019