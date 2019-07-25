AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanıyor?

AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanıyor? Açıköğretim Lisesi öğrencileri heyecanlı... Bilhassa mezun olmayı bekleyenlerin sabırsız bekleyişi gitgide artıyor. Her bir öğrencinin dilinde aynı soru var: AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?