AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? Sonuçlar ne zaman açıklanır?

Çeşitli nedenlerden dolayı liseyi okuyamayan vatandaşlar Açıköğretim Lisesi'nden yararlanarak mezun olmanın hayalini kuruyor. Her yıl belirli dönemlerde AÖL sınavları gerçekleşiyor. Yeni eğitim-öğretim yılının ilk sınavı ise 8-9 Aralık tarihinde gerçekleşti. Sınavın üzerinden 12 gün geçti ve MEB'den sonuçlara ilişkin duyuru yok. Öğrenciler sonuçlar hakkında bilgi almak istiyor.

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sonuçlara ilişkin açıklama gelmiş değil. Önceki dönemlerde sonuçların 15-20 gün içinde açıklandığını görüyoruz. Buna göre sonuçların en geç 29 Aralık'ta açıklanması bekleniyor.

SONUÇ İTİRAZ NASIL YAPILIR?

Sınav sonuçlarına yapılacak olan itirazlar, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne (ÖDSGM) yapılacaktır. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Ortak Sınavlara İtiraz WEB sayfasına http://odsgm.meb.gov.tr/www/ortak-sinavlara-itiraz/icerik/18 adresinden ulaşabilirsiniz. Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne bu yönde yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. Sınavlarla ilgili olarak yapılacak tüm iş ve işlemler Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ilan ettiği esaslara göre yapılacaktır.