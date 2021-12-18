AÖL sınav sonuçları eğitim hayatına Açık Lise’de devam eden öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavları, 4-10 Aralık 2021 tarihlerinde online olarak yapılmıştı. Sınav sonuçlarına ilişkin beklenen haber MEB’den geldi ve Açık Lise 1. dönem sınav sonuç tarihleri açıklandı…

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı AÖL resmi internet sitesi üzerinden paylaşılan duyuruya göre, 4 Aralık saat 09.30 ile 10 Aralık saat 23.59 arasında çevrim içi ortamda gerçekleşen Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavının sonuçları 20 Aralık 2021 Pazartesi günü saat 18.00’de açıklanacak.

AÖL’DE GEÇME NOTU KAÇ?

Açık Öğretim Lisesinde not sistemi 100'lük sistem olarak uygulanıyor. Bu nedenle de öğrencilerin bir dersten başarılı olabilmesi için, en az 45 puan alınması gerekiyor.

AÖL’DEN MEZUN OLMAK İÇİN KAÇ KREDİ GEREKLİ?

Açık Öğretim Lisesine yeni başlayan öğrenciler için mezuniyet kredisi 170 kredidir. Bu öğrenciler bir dönemde maksimum 35 kredilik ya da daha az ders seçebilir.

AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR?

1. Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5 (beş) puandır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemez.

2. Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınır ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olur. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılır.

3. Sınav sonuçlarında öğrencilerin doğru-yanlış cevap sayısına ilişkin veri açıklanmaz.

4. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi hâlinde soru/sorular iptal edilmez, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilir.

5. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle değerlendirme yapılır.