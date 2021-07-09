Eğitimine Açık Öğretim Lisesi’nde devam eden binlerce öğrenci mezun olabilmek için ya da bir sonraki dönemde hangi dersleri seçebileceğini görmek için Açık lise 3. dönem sınav sonuçlarını heyecanla bekliyor. Sınavın tamamlanmasının üzerinden henüz birkaç gün geçmesine rağmen, “AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorusu sıkça soruluyor…

AÇIK LİSE (AÖL) 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Açık lise 3. Dönem sınavları online olarak 3 Temmuz’da başlayıp 7 Temmuz’da sona ermişti. AÖL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına ilişkin henüz bir açıklama bulunmuyor. Ancak AÖL 3. Dönem sınav sonuçlarının 15 gün içerisinde açıklanması bekleniyor.

Konuyla ilgili bir bilgi gelmesi durumunda haberimizde bulabilirsiniz.

AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL ÖĞRENİLİR?

Şu an için yeni bir açıklama olmamasına rağmen bundan önceki dönemlerde AÖL sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi sitesinden öğreniliyordu.

AÖL 3. DÖNEM SONUÇLARI İÇİN BURAYA TIKLAYIN

AÖL SINAV İTİRAZLARI NE ZAMAN VE NEREYE YAPILACAK?

Öğrenciler, sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, sınavın tamamlanmasından itibaren, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçların AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) takvim günü içinde; Türkiye Vakıflar Bankası T.C. Ziraat Bankası ve Halk Bankası şubelerinden herhangi birine kendisine ait T.C. kimlik numarası ile KDV dâhil 30 (otuz) TL itiraz ücreti yatırarak e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden yapacaklardır. Öğrenciler belirlenen itiraz süresi dışında itiraz başvurusu yapamayacaklardır. Dilekçe ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.