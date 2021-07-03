AÖL giriş ekranı ile sayfaya giriş yapıldıktan sonra aktif sınavlar bölümünden dönem derslerinin sınavlarına giriş yapan öğrencilerin, online olarak yapılan sınavları belirtilen süreler içerisinde tamamlaması gerekiyor. Sınavların ardından AÖL 3. dönem sınav sonuçları, daha önceden duyurulan tarihlerde paylaşılacak.

AÖL SINAV GİRİŞ SAYFASI ERİŞİME AÇILDI

Açıköğretim lisesi (AÖL) online sınav giriş sayfası, 3 Temmuz’dan itibaren erişime açıldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan AÖL 3. dönem sınavları online olarak gerçekleştirilecek.

AÖL SINAVLARI KAÇ GÜN SÜRECEK?

Açık öğretim kurumları 2020-2021 eğitim öğretim yılı 3. dönem sınavları için online sınav sistemi 3 Temmuz saat 09.30’dan, 7 Temmuz 2021 saat 23.59’a kadar sürecek. Öğrenciler, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numara ve şifreleriYle AÖK Bilgi Yönetim Sistemine online sınav kapasitesinde giriş yaparak online sınav uygulamasına girebilecek.

AÖL 3. dönem sınavlarının tarihi geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Takvime göre, AÖL 3. Dönem sınavları online olarak 3-7 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. İlk olarak 3 Temmuz saat 09:30’dan 7 Temmuz saat 23:59'a kadar online (çevrim içi) olarak yapılacak.

AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB tarafından yapılan açıköğretim lisesi sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz netlik kazanmadı. Tarih belli olduğunda haberimizde yer alacak.

SINAVIN UYGULANMASI

Öğrenciler, aynı eğitim öğretim yılı ve dönemi için yapılan sınavlardan sadece birine katılabilir. Online sınav uygulaması yurt içi ve yurt dışında, Türkiye saatine göre aynı gün ve saatte başlayarak, aynı gün ve saatte tamamlanacak.

Öğrenciler, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemine online sınav kapasitesinde giriş yaparak online sınav uygulamasına girebileceklerdir. Sınav başvurusu olmayan ve tüm derslerinden sınavını bitirenler, sınav zamanının sonuna dek AÖK Bilgi Yönetim Sistemine giriş yapamayacaktır.

Online sınav uygulaması, çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli ve her bir ders için ayrı olmak üzere 20 sorudan oluşacak testler hâlinde yapılacaktır. Sınavda her bir dersin testi için 25 dakika zaman verilecektir. Öğrenciler, sınav zamanı içerisinde kendilerine atanan en fazla 24 dersten sınava girebilecekler ve atanan derslerden istedikleri dersi seçerek sınavı başlatıp tamamlayabilecektirler.

Seçilen derse ait sınav, “Sınava Başla” butonu ile başlamasının ardından, soru sayfasında “Kaydet ve İlerle” butonu ve kalan zamanı gösteren sayaç olacak, son soruda da “Kaydet ve İlerle” butonu yerine ‘Sınavı Bitir’ butonu yer alacaktır.