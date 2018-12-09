Yeni eğitim öğretim yılının ilk AÖL sınav dün gerçekleşti bugün ise 3. oturum yapılacak. Öğrenciler ter dökecekleri son oturumun saat kaçta başlayıp saat kaçta sona ereceğini merak ediyor. Öte yandan sınavın bitişiyle birlikte soru ve cevaplar da hemen aratılmaya başlanacak?

AÖL SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

AÖL sınavının üçüncü oturumu 9 Aralık Pazar günü saat 14.30'da başlayacak.

SORU VE CEVAPLAR NE ZAMAN YAYINLANIR?

AÖL soru ve cevapları hakkında Milli Eğitim Bakanlığı'ndan geçilen bir duyuru yok. Son yapılan sınavları incelediğimizde soru ve cevapları sınavın ardından 3 ile 6 hün içinde açıklandığını görüyoruz.