AÖL sınavı soru ve cevapları yayınlandı! Soru ve cevap inceleme

Yüz binlerce Açıköğretim Lisesi öğrencisi geçen hafta cumartesi ve pazar AÖL sınavına girdi. Sınav sonrası herkesi soru ve cevaplara yoğunlaştı ve ne zaman yayınlanacağını araştırdı. MEB dün yaptığı duyuru ile soru ve cevapların açıklandığını duyurdu.

AÖL SORU VE CEVAPLARI

AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sonuçlara ilişkin açıklama gelmiş değil. Önceki dönemlerde sonuçların 15-20 gün içinde açıklandığını görüyoruz. Buna göre sonuçların en geç 29 Aralık'ta açıklanması bekleniyor.