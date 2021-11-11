MEB AÖL sınav takvimini yayınladı. Takvime göre eğitimine Açık Öğretim Lisesi’nde devam eden öğrenciler 1. dönem sınavlarını Aralık ayında olacaklar. Peki, AÖL sınavları 2022'de online mi yapılacak? İşte, Açık Lise sınavları hakkında merak edilen detaylar…

AÇIK LİSE SINAVLARI 1. DÖNEM TARİHLERİ

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre, Açık Lise 1. Dönem sınavları 4-5 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek.

AÇIK LİSE SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılı 1. Dönem Sınav Giriş Belgeleri 1 Aralık 2021 Çarşamba günü sistem üzerinden erişime açılacak.

AÖL SINAVLARI 2022'DE ONLİNE Mİ YAPILACAK?

AÖL sınavlarının online mi yoksa yüz yüze mi yapılacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle Açık Lise sınavları online olarak yapılmıştı. Ancak bu yıl için bir bilgi bulunmuyor. Konuyla ilgili bir açıklama yapıldığında haberimizde bulabilirsiniz.

AÇIK LİSEDEN MEZUN OLMAK İÇİN KAÇ KREDİ GEREKİR?

Açık Öğretim Lisesine yeni başlayan öğrenciler için mezuniyet kredisi 170 kredidir. Bu öğrenciler bir dönemde maksimum 35 kredilik ya da daha az ders seçebilir.

Örgün eğitimden ayrılıp tasdiknamesi ile başvuru yapan öğrenciler başarılı oldukları derslerden muaf tutularak haftalık ders sayısına göre kredi alırlar.

Açık öğretim Lisesinde üç dönem sınav yapılır. (3. Dönem sınavına 18 yaş ve üzeri öğrenciler girebilir) Sınavlar iş takviminde yazan tarihlerde hafta sonu Cumartesi ve Pazar iki gün ve üç oturumda yapılır. Açık Öğretim Lisesi sınavlarında verilen yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemez. Yani Öğrencilerin deyimi ile yanlış, doğruyu götürmemektedir.

Açık Öğretim Lisesinde not sistemi 100'lük sistem olarak uygulandığından bir dersten başarılı olmak için, 45 puan alınması gerekir.