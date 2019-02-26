AÖL sınavları ne zaman? Sınav giriş belgeleri ne zaman yayınlanır? Açıköğretim Lisesi öğrencileri için yeni bir dönem başlıyor. Sınav maratonu yakında başlayacak. Öğrenciler hem sınavların hangi tarihte yapılacağını hem de sınav giriş belgelerinin ne zaman yayınlanacağını araştırmaya başladı. İşte detaylar...