AÖL sınavları ne zaman? Sınav giriş belgeleri ne zaman yayınlanır?
Açıköğretim Lisesi öğrencileri için yeni bir dönem başlıyor. Sınav maratonu yakında başlayacak. Öğrenciler hem sınavların hangi tarihte yapılacağını hem de sınav giriş belgelerinin ne zaman yayınlanacağını araştırmaya başladı. İşte detaylar...
AÖL sınavları ne zaman, sınav giriş belgeleri ne zaman yayınlanır? AÖL öğrencileri kayıtlarını yeniledikten sonra şu sıralar bu sorulara cevap arıyorlar. Özellikle mezun olmaya yakın adaylar, bir an evvel sınav tarihlerinin gelmesini bekliyor. İşte AÖL sınav süreci...
AÖL SINAVLARI NE ZAMAN? SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYINLANIR?
İkinci dönem sınav giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılması 03 Nisan 2019 tarihinde olacak. Sınavlar ise 06-07 Nisan tarihinde gerçekleşecek.
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