AÖL sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanıyor?

2018 1. dönem sınavı 8-9 Aralık tarihlerinde gerçekleşti. Soru ve cevaplar 13 Aralık'ta adayların erişimine açıldı. Sınava giren yüz binler bu tarihten itibaren sonuçlara konsantre oldu. Sorulan soru ise "AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak?" şeklindeydi. Öte yandan bir sonraki sınavın tarihleri de araştırılan bir başka konu durumunda...

AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sonuçlara ilişkin açıklama gelmiş değil. Önceki dönemlerde sonuçların 15-20 gün içinde açıklandığını görüyoruz. Buna göre sonuçların en geç 29 Aralık'ta açıklanması bekleniyor.

SONUÇ İTİRAZ NASIL YAPILIR?

Sınav sonuçlarına yapılacak olan itirazlar, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne (ÖDSGM) yapılacaktır. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Ortak Sınavlara İtiraz WEB sayfasına http://odsgm.meb.gov.tr/www/ortak-sinavlara-itiraz/icerik/18 adresinden ulaşabilirsiniz. Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne bu yönde yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. Sınavlarla ilgili olarak yapılacak tüm iş ve işlemler Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ilan ettiği esaslara göre yapılacaktır.

2018-2019 TAKVİMİ



