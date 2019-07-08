AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? Soru ve cevaplar yayımlandı mı? AÖL 3. dönem sınavlarının bitişiyle birlikte bu iki soru gündem oldu. Özellikle mezun olmaya yakın öğrenciler sonuçların tam tarihi merak ediyor. İşte detaylar...

AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL sonuçları MEB'in 2019 yılı iş takvimine göre 1 Ağustos'ta açıklanacak. Soru ve cevapların ise en geç 1 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

TAKVİME GÖRE İŞLEMLER

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem yeni kayıt işlemleri: 21/08/2019 - 27/09/2019

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem kayıt yenileme işlemleri: 21/08/2019 - 27/09/2019

I. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin açılması: 21 Ağustos 2019

I. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin kapatılması: 18 Ekim 2019

I. dönem sınava giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılması: 04 Aralık 2019