AÖL soru ve cevapları açıklandı mı? AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL sınavının ardından 1 gün geçti. Yüz binlerce öğrenci sınavın ardından soru ve cevapların ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Özellikle mezun olmaya yakın öğrenciler kaç puan aldığını sabırsızlıkla bekliyor. Asıl sonuçların ne zaman açıklanacağı da merak edilen bir başka konu...

SORU VE CEVAPLAR NE ZAMAN YAYINLANIR?

AÖL soru ve cevapları hakkında Milli Eğitim Bakanlığı'ndan geçilen bir duyuru yok. Son yapılan sınavları incelediğimizde soru ve cevapların, sınavın ardından 3 ile 6 gün içinde açıklandığını görüyoruz.

AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sonuçlara ilişkin açıklama gelmiş değil. Önceki dönemlerde sonuçların 15-20 gün içinde açıklandığını görüyoruz. Buna göre sonuçların en geç 29 Aralık'ta açıklanması bekleniyor.