AÖL soru ve cevapları yayımlandı mı? Sonuçlar ne zaman açıklanacak?
AÖL sınavı geçen hafta sonu gerçekleşti. Sınavda ter döken on binlerce kişi sınav sonrası sonuçlar ile soru ve cevapları merak etmeye başladı. Peki AÖL soru ve cevapları yayımlandı mı? Sonuçlar ne zaman açıklanacak?
Açıköğretim Lisesi 3. dönem sınavları geçen hafta sonu yapıldı. Pazar son oturumun bitişiyle birlikte soru ve cevaplar ile sonuçların açıklanacağı tarih araştırılmaya başlandı. İşte AÖL'e ilişkin bilgiler...
AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖL sonuçları MEB'in 2019 yılı iş takvimine göre 1 Ağustos'ta açıklanacak. Soru ve cevapların ise en geç 1 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.
TAKVİME GÖRE İŞLEMLER
2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem yeni kayıt işlemleri: 21/08/2019 - 27/09/2019
2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem kayıt yenileme işlemleri: 21/08/2019 - 27/09/2019
I. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin açılması: 21 Ağustos 2019
I. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin kapatılması: 18 Ekim 2019
I. dönem sınava giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılması: 04 Aralık 2019