AÖL soru ve cevapları yayımlandı mı? Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

AÖL soru ve cevapları yayımlandı mı? Sonuçlar ne zaman açıklanacak? AÖL sınavı geçen hafta sonu gerçekleşti. Sınavda ter döken on binlerce kişi sınav sonrası sonuçlar ile soru ve cevapları merak etmeye başladı. Peki AÖL soru ve cevapları yayımlandı mı? Sonuçlar ne zaman açıklanacak?