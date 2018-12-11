AÖL soru ve cevapları yayınlandı mı? Ne zaman yayınlanacak?

AÖL sınavları 8-9 Aralık'ta Milli Eğitim Bakanlığınca gerçekleşti. Bugün 11 Aralık ve sınavın üzerinden 2 gün geçti. Soru ve cevaplar her sınavda olduğu gibi sonuçlara nazaran çok erken açıklanıyor. Hal böyle olunca da öğrenciler sürekli olarak "AÖL soru ve cevapları yayınlandı mı?" sorusunu soruyor. Peki AÖL soru ve cevapları ne zaman açıklanır?

SORU VE CEVAPLAR NE ZAMAN YAYINLANIR?

AÖL soru ve cevapları hakkında Milli Eğitim Bakanlığı'ndan geçilen bir duyuru yok. Son yapılan sınavları incelediğimizde soru ve cevapların, sınavın ardından 3 ile 6 gün içinde açıklandığını görüyoruz.

AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sonuçlara ilişkin açıklama gelmiş değil. Önceki dönemlerde sonuçların 15-20 gün içinde açıklandığını görüyoruz. Buna göre sonuçların en geç 29 Aralık'ta açıklanması bekleniyor.