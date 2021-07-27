AÖL telafi sınavı ne zaman yapılacak? Açık lise telafi sınavına kimler girebilir?
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2021 ek sınav (telafi sınavı) tarihleri belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından uygulanan AÖL 3. dönem sınav sonuçları 12 Temmuz'da adayların erişimine açılmıştı. Bu gelişme sonrası mezun olamayan açık lise öğrencilerinde telafi sınavı beklentisi başlamıştı. Peki, AÖL telafi sınavı ne zaman yapılacak? Açık lise telafi sınavına kimler girebilir?
27 Temmuz 2021, Salı 14:32 Son Güncelleme:
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Açık lisede eğitim hayatlarına devam eden binlerce öğrenci AÖL ek sınav tarihlerini öğrenmek istiyor. MEB AÖL telafi sınavı tarihlerini duyurdu. MEB'in açıklamasına göre sınavlar online olarak organize edilecek ve iki gün sürecek. İşte, AÖL ek sınavları hakkında son bilgiler...
AÖL TELAFİ SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
2021 AÖL telafi sınavları 27 Temmuz 2021 tarihi saat 09.30'dan 28 Temmuz 2021 tarihi saat 23.59'a kadar çevrim içi (online) olarak yapılacak.
AÇIK LİSE TELAFİ SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?
AÖL telafi sınavına kimlerin katılım sağlayabilceği MEB tarafından ilan edildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Açık Öğretim Lisesi, 2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılı 1. Döneminde yeni kayıt veya kayıt yenileme işlemlerini yaptırarak 25 Şubat-1 Mart 2021 tarihleri arasında yapılan çevrim içi (online) sınavlara çeşitli nedenlerle katılamayan öğrencilerimiz (Batı Avrupa ve Balkanlar Programı öğrencileri hariç) katılabilecektir" denildi.
Öte yandan; telafi sınavına katılma hakkı olan öğrencilerin kayıt yenileme ve ders atama işlemleri Açık Öğretim Okulları Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden otomatik olarak gerçekleştirildi.
AÖL'DEN MEZUN OLMA ŞARTLARI NELER?
AÖL'den mezun olabilmek için MEB'in belirlediği aşağıdaki şartları taşımanız gerekiyor;
- Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri,
- Toplam kazanılan kredinin en az 170 veya üzeri,
- Ortak derslerin tamamını başarması ya da muaf olması gerekmektedir.
- Türk Dili ve Edebiyatı dersinde muafiyet yoktur. Türk Dili ve Edebiyatı dersi başarılması zorunlu ortak bir derstir ve bu dersten hiçbir şekilde muaf olunamaz. Bu dersin mutlaka geçilmesi gerekir.