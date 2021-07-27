Açık lisede eğitim hayatlarına devam eden binlerce öğrenci AÖL ek sınav tarihlerini öğrenmek istiyor. MEB AÖL telafi sınavı tarihlerini duyurdu. MEB'in açıklamasına göre sınavlar online olarak organize edilecek ve iki gün sürecek. İşte, AÖL ek sınavları hakkında son bilgiler...

AÖL TELAFİ SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

2021 AÖL telafi sınavları 27 Temmuz 2021 tarihi saat 09.30'dan 28 Temmuz 2021 tarihi saat 23.59'a kadar çevrim içi (online) olarak yapılacak.

AÇIK LİSE TELAFİ SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?

AÖL telafi sınavına kimlerin katılım sağlayabilceği MEB tarafından ilan edildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Açık Öğretim Lisesi, 2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılı 1. Döneminde yeni kayıt veya kayıt yenileme işlemlerini yaptırarak 25 Şubat-1 Mart 2021 tarihleri arasında yapılan çevrim içi (online) sınavlara çeşitli nedenlerle katılamayan öğrencilerimiz (Batı Avrupa ve Balkanlar Programı öğrencileri hariç) katılabilecektir" denildi.

Öte yandan; telafi sınavına katılma hakkı olan öğrencilerin kayıt yenileme ve ders atama işlemleri Açık Öğretim Okulları Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden otomatik olarak gerçekleştirildi.

AÖL'DEN MEZUN OLMA ŞARTLARI NELER?

AÖL'den mezun olabilmek için MEB'in belirlediği aşağıdaki şartları taşımanız gerekiyor;