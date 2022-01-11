AP Başkanı Sassoli hayatını kaybetti

David Sassoli'nin günün ilk saatlerinde hayatını kaybettiğini, sözcüsü Roberto Cuillo Twitter hesabında açıkladı.

Sassoli'nin cenaze programı gün içinde kamuoyuna açıklanacak.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ BOZULMUŞTU

AP'den yapılan açıklamada 65 yaşındaki Sassoli'nin bağışıklık sistemindeki bozukluktan kaynaklanan ciddi durum nedeniyle hastaneye kaldırıldığı belirtilmişti.

Sassoli, eylülde zatürre nedeniyle hastaneye kaldırılmış, uzun süre AP'nin oturumlarına başkanlık edememiş ve AB zirveleri gibi üst düzey toplantılara da katılmamıştı.

Sassoli, 17-20 Ocak'ta Strazburg'daki oturumda yapılacak AP başkanlık seçiminde yeniden adaylığını koymamıştı.



