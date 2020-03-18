Acıbadem Altunizade Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Bilgi Baca, apandisit ile ilgili merak edilenleri “apandisit nedir, apandisit belirtileri nelerdir” haberimizde açıkladı.

Apandisit nedir?

Kalın bağırsağın başlangıcında yer alan bir organ olan apandis, içinde vücut savunma hücreleri barındırmaktadır. Yaklaşık 6-9 cm uzunluğunda ve ucu kapalı bir organ olduğu için kalın bağırsak ile birleştiği noktada tıkanıklık olduğu zaman apandis içinde iltihaplanmaya neden olur. Bu tıkanmaya en sık sebep olan durumlar bağırsak salgısı (fekalit) ve meyve çekirdekleridir. Apandisin tıkanması durumu akut apandisit olarak tanımlanmaktadır.

Apandisit belirtileri

Hastalar genellikle acile karın ağrısı, iştahsızlık, bulantı, kusma ve yüksek ateş şikayeti ile başvururlar. Ağrı ilk başta mide etrafı veya göbek etrafında başlayıp daha sonra 4-6 saat sonra karın sağ alt tarafına yerleşir. Hastaların yüzde 95’inde iştahsızlık görülebilmektedir. Apandis de delinme (perforasyon) olursa belirtilere ateş de eklenebilir.

Hastaların muayene bulgusunda genellikle karın sağ alt tarafına dokunulduğu zaman hasta ağrı hisseder.

Genellikle tanısı fizik muayene ile konulabilir ancak bazı hastalarda, özellikle kadın hastalarda idrar yolu enfeksiyonu ve jinekolojik hastalıklar ile karışabilir.

Tanı yöntemleri

Hastadan tam kan sayımı ve CRP değeri istenir. Beyaz kan küresinde ve CRP değerinde yükselme görülebilir. Görüntüleme olarak ultrasonografi ile değerlendirilir. Bazı durumlarda karın içi fazla gaz nedeniyle radyolog apandisi değerlendiremez, bu durumda karın tomografisi ile kesin tanıya ulaşılır.

Apandisit tedavisi

Akut apandisit tedavisi acil bir durumdur, açık veya kapalı (laparoskopik) olarak uygulanabilmektedir. Cerrahide altın standart laparoskopik yaklaşımdır. Hastaya laparoskopik apendektomi yapılmalıdır. Ameliyattan bir gün sonra hasta taburcu edilir. Ameliyat sonrası gelişebilecek komplikasyonlar arasında yara yeri enfeksiyonu ve karın içi iltihap birikmesi olabilir, bu durumlar özellikle gecikmiş ve delinmiş apandisitlerde görülmektedir.

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